Факт потери или восстановления гражданства по Саакашвили не имеет никакого отношения к правовому преследования или экстрадиционных процедур и не окажет никакого влияния на текущий процесс. Об этом заявил прокурор Кока Кацитадзе, пишет Грузия-online.

Как отметил Кацитадзе, прокуратура Грузии начала процедуры по экстрадиции Саакашвили и эти правовые процедуры не прекращались.

"Что касается вопроса гражданства, факт потери или восстановления гражданства не имеет никакого отношения к правового преследования в отношении него или экстрадиционных процедур и не окажет никакого влияния на текущий процесс. Обвиняемому судом Саакашвили обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и ответить за совершенное преступление!", - сказал грузинский прокурор.

Он напомнил, что Саакашвили осужден по делу Сандро Гиргвлиани, а также осужден за факт избиения депутата парламента Валерия Гелашвили. И обвинения, и судебные процессы происходят по делам растраты государственных средств, разгона акции 7 ноября и событий вокруг телекомпании "Имеди".

"Прокуратура продолжит правовые процедуры в связи с экстрадицией Саакашвили", - резюмировал Кацитадзе.

Ранее депутат грузинского парламента от правящей партии Нукри Кантария заявил, что Грузия по-прежнему ждет экстрадиции Саакашвили.

Напомним, 29 мая Саакашвили второй раз вернулся в Украину.

Это стало возможным после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.