Президент Владимир Зеленский внесет кандидатуру нового главы МИД Украины, сразу после того, как в Раде проголосуют за отставку действующего руководителя внешнеполитического ведомства Павла Климкина.

Такое заявление сделал глава партии "Слуга народа", член команды Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Президент определяет (кандидатуру министра иностранных дел Прим.Ред.) и президент подаст эту кандидатуру, если появится возможность наконец- то в Раде проголосовать за нового главу МИД. При условии, что сначала будет выполнена предстоящая процедура, и действующий глава МИД будет отправлен в отставку", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что Климкин перед отставкой купил в Киеве квартиру за 3 млн гривен и паркоместо.

Также мы писали, что Климкин эмоционально мечтает о Раде, но пока не нашел команду соратников.