Из-за сообщений о минировании Центрального железнодорожного вокзала Киева пришлось эвакуировать почти 1,5 тыс. человек, включая пассажиров и персонал. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции столицы, передает УНН.

Отмечается, что правоохранители подтвердили, что в полицию поступило сообщение о том, что Центральный железнодорожный вокзал заминирован.

"Проводилась эвакуация 1350 пассажиров и около 150 сотрудников. Проверка длилась около 15 минут, уже закончилась. Все люди уже разъехались. Все восстановлено, уже все работает", - сказала собеседница.

По ее словам, из-за оперативных действий пришлось задержать поезда, но чрезвычайные службы старались, чтобы большого расхождения во времени отправления не было.

"Всего за день было очень много заминирований по всему Киеву, в разных районах некоторые проверки еще продолжаются", - добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Одессе сообщили о минировании аэропорта, 6 больниц, 15 жилых домов, вокзала и маршрутного транспорта - полиция .

Также мы писали, что в Киеве сообщили о минировании Центральной синагоги, всех людей эвакуируют.