Крупные китайские компании готовы заходить и даже участвовать в возможной приватизации "Укрпошты". Об этом сообщил руководитель госпредприятия Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

"У меня были переговоры с крупными китайскими компаниями. Я сделал все, чтобы их убедить (и они пока еще готовы) заходить и даже участвовать в возможной приватизации Укрпошты, используя эту возможность для себя чтобы сделать транзитную площадку в Европу и Турцию", - написал Смелянский.

По его словам, китайские инвесторы для начала хотят определенности, понятной стратегии и понятных правил на таможне.

Смелянский представлял "Укрпошту" на Global Smart Logistic Summit организованный CAINIAO, ключевой компанией в структуре Alibaba Group. На конференцию собрались партнеры и конкуренты компании со всего мира - более 10 тысяч участников.

Ранее "Страна" рассказывала, что в "Укрпочте" увеличат стоимость двух видов отправлений за границу.