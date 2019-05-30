Членом партии Святослава Вакарчука "Голос" является Ярослав Ведмидь - основатель digital-агентства Postmen, которое во время выборов главы страны работало на экс-президента Петра Порошенко, поддерживало его в соцсетях, а также занималось черным пиаром в отношении Владимира Зеленского.

Об этом сообщил сам лидер Партии Святослав Вакарчук в интервью "ЛИГА.net".

"Да, это правда. Для меня важны принципы человека, насколько он понимает нашу миссию. Ярослав Ведмидь — топ-digital strategist в этой стране. Мы работаем только с лучшими людьми ... Я не готов работать с людьми без стержня. Более того, мне не нужно, чтобы в нашей команде были люди, которые меня любят. Я не для этого иду в политику... Главная цель - провести в парламент много хороших людей. Готов для этого делать непопулярные вещи", - сказал он.

На вопрос, кто привел Ведмидя в команду, Вакарчук заявил, что не помнит, и это не так важно.

"У нас коллегиально принимаются решения. Если кто-то приводит человека, то мы все вместе рассматриваем, а потом принимаем решение и даем испытательный срок. Ярослава привел один из членов нашей команды. Я лично его до этого не знал, но встретился с ним и его командой", — пояснил он, добавив, что у "Голоса" не будет связей ни с какими партиями и старыми политиками.

По данным theБабеля, во время второго тура выборов президента агентство Postmen вело официальный аккаунт Петра Порошенко, два пропрезидентских паблика и пять страниц с черным пиаром против его главных соперников на выборах: Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского. После победы Зеленского в первом туре "черные" паблики работали только против него. В аматорских и профессионально снятых видео кандидата называли наркоманом и предателем Украины.

Ранее сообщалось, что у Зеленского допустили сотрудничество с "Голосом" Вакарчука и "Батькивщиной".

Также мы писали, что у Вакарчука рассказали, как зарегистрировали партию с помощью хитрости.