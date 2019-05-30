Конституционный суд очень оперативно вынес решение принять к рассмотрению представление депутатов о признании Указа президента о досрочном роспуске Рады неконституционным.

Само представление поступило только в минувшую пятницу, а уже сейчас оно принято в производство. Рассматривать конституционность роспуска парламента начнут 4 июня.

В то время как по закону у судей был месяц на то, чтоб решить – принимать к рассмотрению или нет.

"Страна" разбиралась, что означает такая скорость КСУ, и действительно ли они могут отменить Указ о досрочном роспуске парламента.

Быстрая реакция

О роспуске Верховной Рады Владимир Зеленский заявил во время своей инаугурационной речи 20 мая. Через два дня, 22 мая, президент подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины восьмого созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Но уже 23 мая "Народный фронт" подписал представление в КС, чтобы отменить указ о роспуске Рады.

"Подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства - президентом", - заявили в "Народном фронте".

Для принятия решений Конституционным судом необходимо согласие 10 судей.

Источник "Страны" в КСУ предположил, что там спешат не зря. "Если бы судьи не хотели выносить решения признать указ неконституционным, то они бы просто тянули бы время – месяц думали бы брать к рассмотрению или нет, затем еще минимум месяц бы рассматривали, а там и выборы бы уже прошли и решение не имело бы никакого смысла. Но в КСУ решили гнать лошадей", - рассказал источник "Страны" в КСУ.

Два варианта развития событий

На 4 июня уже намечено заседание Большой палаты КСУ. На этом заседании будет определена форма рассмотрения – устная или письменная (последняя быстрее - Прим.Ред).

Наши источники в КСУ предполагают, что скорее всего, будет принята письменная форма, что укажет на то, что судьи намерены рассмотреть дело максимально оперативно.

"Если дело признают безотлагательным, а к этому все идет, то максимум срок рассмотрения – месяц. А в реальности могут управится и за пару недель", - рассказал источник.

По его мнению, есть две версии того, что судьи решили действовать оперативно. "Первая – они уже заряжены на вердикт о признании неконституционным решения. Второй – они просто хотят поторговаться, набить себе цену и посмотреть кто больше заплатит – тем кому досрочные выборы выгодны или же их противники", - сказал собеседник.

Напомним, что в Конституционном суде 14 мая произошел переворот – был уволен глава Конституционного суда Станислав Шевчук. Он назвал свое увольнение незаконным и сейчас оспаривает его через суд (первое заседание намечено на 11 июня).

Шевчук обвинил в своем увольнении команду Порошенко, которая таким образом, еще до инаугурации нового президента, решила поставить Конституционный суд под свой контроль.

Как уже писала "Страна", после отстранения Шевчука судом управляют две группы. Одна ориентирована на уходящую власть – БПП и Народный фронт. Вторая – это судьи, назначенные еще при Януковиче (так называемые "стародонецкие").

Как говорит источник в КСУ "стародонецкие" ориентируются исключительно на "материальные стимулы". И если они будут в достаточном количестве, то указ о роспуске Рады КСУ вполне может признать неконституционным.

Если это произойдет, то досрочные выборы будут отменены и парламент будет переизбран по графику – в конце октября.