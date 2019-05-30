Заместитель главы Администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает возможности проведения телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал журналистам, передает УНН.

По словам Вадима Пристайко, планов относительно телефонных разговоров президента Украины - много.

"... включая, возможно, с Путиным, особенно когда это касается важных для нас вопросов", - сказал Пристайко.

Напомним, сегодня главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским восстановления минского процесса.

Также "Страна" писала о том, что после встречи с главами МИД ФРГ и Франции Зеленский заявил, что они поддерживают приоритет каждого украинца.

Как сообщалось, Зеленский поручил Зеркаль представлять Киев на слушаниях по морскому спору Украины и РФ в Гааге.