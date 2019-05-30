В Google решили запустить сразу четыре новых образовательных модуля на своей платформе Google Digital Workshop. Они будут доступны для 64 государств, включая Украину.

Курс посвящены важным, как считают в Google, карьерным навыкам: коммуникация, мотивация, способность влиять на других и принимать решения в сложных условиях.

"По данным последнего исследования от World Economic Forum, именно эти навыки сейчас так ценят работодатели", - отмечается в блоге компании.

В 4 новых курса от Google входит: искусство публичных выступлений; как делиться идеями с помощью историй и визуализаций; вступление к деловому общению; эффективное налаживание связей.

Каждый курс представляет собой набор из 4-5 видеоуроков по 15-35 минут каждый. Рекомендуется проходить их последовательно. Курсы станут доступны сразу после регистрации на платформе Digital Workshop — приступить к обучению можно уже сегодня.

Отмечается, что курсы разработаны в партнерстве с крупными площадками онлайн-образования FutureLearn, The Open University, OpenClassrooms и Goodwill Community Foundation. Пользователи, успешно окончившие курсы, получат сертификат от Google Digital Workshop, аккредитованный The Open University (крупнейший университет открытого образования Великобритании, один из ведущих учебных заведений Европы, мировой лидер дистанционного обучения) и IAB Europe.

Ранее сообщалось, что правительство Венгрии откроет на Закарпатье бесплатные курсы украинского языка .

Также мы писали, что в Украине собрались отменить госзаказ на заочное обучение юристов.