На Киевщине в Боярке выпускники не смогли сдать ВНО по английскому языку, поскольку в районе пропал свет. После этого они написали заявления Минобразования, передает ТСН.

Выпускникам предлагают еще раз пройти тестирование на дополнительной сессии 5 июля. Но они опасаются, что не успеют подать документы на поступление в вузы.

Уточняется, что 28 мая, когда ученики сдавали ВНО по английскому языку, в районе произошла авария высоковольтной линии и в школе погас свет. Из-за этого ученики не смогли пройти аудирование. Именно поэтому они будут сдавать тестирование на дополнительной сессии в июле.

Ранее "Страна" писала о том, что в день сдачи экзамена ВНО в Запорожье заминировали три университета.

Также мы сообщали, что в Украине анонсировали обязательный экзамен по математике для всех выпускников школ.