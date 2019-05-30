Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко заявил о наличии определенных "креативных" идей по оживлению Минского процесса, над которыми еще будут работать эксперты, чтобы выйти на конкретные решения.

Об этом он сообщил журналистам в четверг после встречи Зеленского с главами МИД Франции и Германии, передает "Интерфакс Украина".

"Мы договорились о том, что "Минск" будет использоваться, что его деятельность, которая была остановлена, сейчас должна начаться по-новому. Уже есть определенные креативные идеи, которые мы обсуждали. Мы сможем поделиться ими, когда наши эксперты поработают над ними и выйдут на какие-то конкретные решения", - сказал он.

По словам Пристайко, для встречи лидеров государств "нормандского формата" нужно, чтобы у них "на столе было что-то конкретное", о чем они будут договариваться.

"Этому предшествует большая работа на всех уровнях. Мы собираемся в ближайшее время обновить работу Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что после встречи с главами МИД ФРГ и Франции Зеленский заявил, что они поддерживают приоритет каждого украинца.

Также мы писали, что Зеленский поручил Зеркаль представлять Киев на слушаниях по морскому спору Украины и РФ в Гааге.