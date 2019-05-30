Известный французский продюсер и режиссер Люк Бессон заявил об участии в переговорах о продаже контрольного пакета акций своей студии EuropaCorp, которая оказалась на грани банкротства. Основным потенциальным инвестором и вероятным покупателем стала компания Pathé. Но есть и други претенденты на покупку, сообщает издание The Hollywood Repоrter.

"Pathé выразила интерес в потенциальной покупке доли в капитале EuropaCorp. Это выражение заинтересованности, не имеющее обязательной силы, будет реализовано при условии соблюдения нескольких требований, в частности, заключения соглашения о реструктуризации существующих долгов группы", - говорится в официальном заявлении по этому поводу.

Как уточняет издание EuropaCorp, Бессон пытается справиться с угрозой банкротства еще с 2017 года, то есть с момента выхода научно-фантастического эпоса режиссера под названием "Валериан и город тысячи планет". Тогда кинолента с треском провалилась в прокате. Бюджет картины оценивался в $177 млн, что делало ее самым дорогим французским фильмом, а сборы составили только $225 млн.

Хотя на торгах 29 мая стоимость акций компании выросла на 78% и составила $1,23 за штуку, это все равно намного меньше, чем три года назад, когда ценные бумаги компании торговались на уровне $5,9. Сама же студия вступила в шестимесячный период защиты от банкротства 13 мая 2019 года.

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