Спасатели заявили, что ни на одном из семи погибших пассажиров экскурсионного катера "Русалка", который ушел сегоня на дно Дуная в Будапеште, не было спасательных жилетов. Об этом сообщает CNN.

Спасатели все еще разыскивают 21 пропавшего без вести туриста из Южной Кореи.

По данным туристической компании, группа туристов из Южной Кореи проводила пятый день поездки по Хорватии, Словакии, Чехии, Венгрии, Австрии и Германии. Путешествие должно было длиться всего девять дней.

В министерстве иностранных дел Южной Кореи заявили, что большинство туристов были среднего возраста. Самому старшему - более 70 лет, а самому младшему - 6 лет.

Около 40 родственников пострадавших и погибших, а также пропавших без вести, прибудут в Будапешт в пятницу, 31 мая.

Полиция Венгрии проводит уголовное расследование крушения экскурсионного катера.

Ранее "Страна" писала о том, что капитан корабля, который столкнулся с затонувшим в Будапеште теплоходом, оказался украинцем, а сам теплоход выпустили в Херсоне еще в 1949-м.

Также мы сообщали, что под Тернополем в ДТП разбилась бригада рабочих Укрэнерго, погибли 4 человека.