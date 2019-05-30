Стоимость сжиженного природного газа всех украинских производителей в период с 22 по 29 мая выросла на 30% (5,453 тыс грн) - до 24,421 тыс грн за тонну. Соответствующие данные опубликованы на сайте Украинской энергетической биржи (УЭБ).

Отмечается, что такая цена за ресурс является рекордной за последние семь месяцев – цена на бирже 7 ноября 2018 года составляла 23,493 тыс. грн/т, отметили в УЭБ.

Говоря о резкой смене стоимости, коммерческий директор АО "Укгразвыдобування" Сергей Федоренко отметил, что причиной этому является вступление в силу с 1 июня введенных Россией ограничений на поставку нефтепродуктов в Украину.

"Причиной стали ожидания участников рынка, относительно того, что сроки поставки импортного ресурса из РФ и Казахстана могут быть смещены из-за введения с 1 июня со стороны России лицензий на поставку нефтепродуктов и газа на территорию Украины, производимых российскими заводами или проходящих транзитом через ее территорию (что не было понятно сразу, и стало неприятным сюрпризом для поставщиков казахского продукта)", – написал он в Facebook.

Фото: Facebook/Сергий Федоренко

Федоренко добавил, что в ближайшее время также возможен рост стоимости сжиженного газа в рознице.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала транзит автогаза в Украину от крупнейшего казахстанского поставщика, что приведет к росту цен.

Также мы писали, что в июне Нафтогаз снизит цены на природный газ для промышленных потребителей.