В четверг, 30 мая в Шевченковском райсуде Киева произошло ЧП с участием фигурантов одного из скандальных уголовных дел. О факте происшествия проинформировала пресс-служба суда на своей странице Facebook.

"Сегодня... перед началом очередного судебного заседания в одном из уголовных производств, которые рассматриваются судом, осуществлено нападение на подозреваемого. Ситуация произошла вскоре после того, как подозреваемого доставили в зал судебного заседания, непосредствено перед его началом. Вольные слушатели, которые изъявили желание присутствовать в ходе заседания, вступили в спор с подозреваемым. После этого один из граждан осуществил нападение на последнего, расыплив в отдельное помещение, в котором находился подозреваемый неизвестное вещество", - констатируют в Шевченковском райсуде.

Там добавили, что по данному факту в настоящее время ведут разбирательства сотрудники правоохранительных органов.

По информации источников "Страны", близких к Шевченковскому райсуду, речь идет о попытке распыления газа активистом Евромайдана из националистической среды Виталием Регором. Этот уроженец поселка Вишневое принимал активное участие в акциях протеста периода 2013-2014 года в составе формирования "Белый Молот", а после начала проведения АТО - прикнул к силам батальона ОУН, принимавших участие в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне украинской группировки.

Широко известным Регор стал три года назад, когда оказался в эпицентре сразу нескольких уголовных дел и скандальных историй. Наибольший резонанс получил инцидент с участием "Кафира" (прозвище националиста) 9 мая 2016 года. Тогда Регора опознали как человека, который напал и сорвал георгиевские ленточки с одежды 10-летней девочки и ее мамы - участниц марша "Бессмертного полка" в Киеве.

Фото: Виталий Регор

К тому моменту ОУНовец уже являлся подозреваемым по мотивам иной истории. Он привлекался по статье о хулиганстве за то, что 8 марта 2016 года ударил ножом гражданина Ирана. И 5 сентября шел из зала суда по этому делу, когда около подземного перехода на Регора с ножом напал мужчина. Злоумышленник нанес националисту несколько колото-резаных ранений и скрылся. Благодаря прохожему, который спугнул нападавшего и вызвал скорую, добровольца удалось спасти.

В марте 2017 года руководитель столичного главка Нацполиции Андрей Крищенко сообщил о задержании этого подозреваемого, которым оказался уроженец Севастополя Сергей Гнатьев. По заявленной тогда версии, поводом к нападению на Регора у крымчанина якобы и стала сорванная националистом георгиевская лента с участников марша "Бессмертного полка".

"В течение нескольких недель полицейские установили мужчину, который может быть причастен к этому преступлению, но больше шести месяцев не могли выяснить его местонахождение. Однако киевские оперативники не прекращали поиски и нашли мужчину в Днепропетровской области, где он жил у своих знакомых. 29-летний крымчанин - активный сторонник "русского мира". Таким образом он решил отомстить потерпевшему за сорванную "колорадскую ленту", - утверждал Крищенко в Facebook.

Добавим, что изначально устроенную Гнатьевым поножовщину расследовали как "хулиганку" (ст. 296 УК Украины), но в дальнейшем дело переквалифицировали как покушение на убийство (ч.1 ст.115 УК Украины). Именно с такими формулировками производство было направлено в Шевченковский райсуд два года назад, где разбирательства продолжаются вплоть до настоящего времени.

Фото: Сергей Гнатьев

30 мая должно было состояться очередное слушание, когда после доставки обвиняемого Гнатьева у группы поддержки Регора завязалась перепалка с давним оппонентом. Вслед за этим "Кафир" распылил в "стакан", где находился обвиняемый, слезоточивый газ