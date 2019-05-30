Четыре человека погибли и один получил травмы в результате ДТП, которое произошло в Тернопольской области в Збаражском районе, где столкнулись автомобиль и грузовик. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ Нацполиции.

Авария произошла 30 мая около 16:00. По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, легковушка двигалась в направлении Тернополя, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик.

В легковом автомобиле находилось пятеро мужчин. Трое погибли сразу, еще двое госпитализированы в больницу. Состояние одного из пострадавших тяжелое. За его жизнь борются медики. Водитель грузовика жив.

Как сообщил в соцсети руководитель ГП "НЭК" Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, один из госпитализированных мужчин скончался в больнице. По его словам, погибшие и пострадавшие в этом ДТП - бригада рабочих Укрэнерго.

Фото: facebook.com

Фото: tp.npu.gov.ua

"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада Тернопольского участка Юго-Западной ЕС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие", - написал Ковальчук.

Ранее "Страна" писала о том, что в Польше в результате ДТП тяжело пострадали две украинские студентки.

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