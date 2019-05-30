Михаил Саакашвили и Надежда Савченко не будут представлять партию президента "Слуга народа" в Верховной Раде. Об этом сообщил глава политсилы и член команды Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из каналов, передает УНН.

"Я так понимаю, интересует вопрос, будут ли они (Саакашвили и Савченко — ред.) представлять партию "Слуга народу" в парламенте? Нет, не будут, потому что Савченко является действующим народным депутатом — это как минимум ограничение. Что касается Михеила Николозовича, если я не ошибаюсь, он не проходит даже по юридическим нормам, потому что он должен был бы прожить в Украине на протяжении 5 лет", — сказал он.

Как отметил Разумков, у Саакашвили есть своя политическая или общественная деятельность, которой он будет заниматься, а партия "Слуга народа" будет заниматься реализацией задач, озвученных президентом.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

Ранее Михаил Саакашвили заявлял, что вернутся в Украину ему мешают все еще открытые уголовные дела.