После встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в четверг, 30 мая, в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Германии и Франции "поддерживают приоритет каждого украинца - прекращение огня на Донбассе".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Они поддерживают наши приоритеты, приоритеты моей команды в разных сферах – это и экономические вопросы и вопросы борьбы с коррупцией. И главный приоритет каждого украинца – прекращение огня, прекращение войны", - заявил Зеленский, выходя из Дома с химерами, где располагается Администрация президента.

Как сообщала "Страна", во вторник, 29 мая, на пресс-конференции экс-главы Генштаба ВСУ прозвучала сенсация. Проводимая по делу генерала Владимира Заманы экспертиза официально признала незаконным любое использование вооруженных сил Украины в антитеррористической операции (АТО) и ООС.

Напомним, что школы на Донбассе за год стали попадать под обстрелы в четыре раза чаще.