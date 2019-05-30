В результате беспорядков в исправительной колонии №51 в Одессе ее собираются законсервировать.

Об этом заявил глава южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Александр Малахов, передает "Радио Свобода".

Он отметил, что после бунта здание слишком сильно пострадало, поэтому его больше нельзя использовать, хотя ранее возможность закрытия колонии не рассматривалась.

"Нами действительно поданы на рассмотрение комиссии Министерства юстиции материалы по консервации 51-й учреждения. Через эти события, которые случились, не возможно его функционирование и в настоящее время мы ждем результатов рассмотрения этого вопроса в Министерстве юстиции", - заявил Малахов и добавил, что это будет в ближайшее время.

По данным издания, согласно предварительным оценкам, пострадали дежурная часть и служебные кабинеты администрации, разрушены участок пассивного контроля и банно-прачечные комплексы, а также отдельные части отделений учреждения.

Посоле консервации заключенные будут распределены по другим исправительным учреждениям области, в частности в 83, 72 и 10, а также, возможно, их отправят в другие регионы..

В данный момент в учреждении введен режим карантина, который продлится до 7 июня.

Напомним, 27 мая в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге. Как сообщили в полиции, в результате инцидента пострадали 4 сотрудника.

Полиция начала уголовное производство по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) Уголовного кодекса.

Кроме того, Госбюро расследований возбудило уголовное дело по факту служебной халатности после бунта осужденных в исправительной колонии №51 в Одессе.