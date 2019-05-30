Президент Владимир Зеленский во время встречи с младшим сенатором США Робертом Портманом заявил, что новый состав правительства Украины может быть сформирован в сентябре, после выборов в парламент Украины.

Об этом сообщает президентская пресс-служба. по итогам встречи президента Украины с младшим сенатором США Робертом Портманом.

"Если бы этот парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - заявил Зеленский.

Как сообщала "Страна", миссия МВФ уехала из Украины и приедет уже к новому правительству. Отмечается, что "команда специалистов МВФ провела очень плодотворные дискуссии с властями Украины".

Напомним, что в рейтинге партий лидируют "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".