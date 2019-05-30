Парламентские фракции "Самопомощь" и "Батькивщина" намерены поддержать представления президента Украины Владимира Зеленского об отставке министров иностранных дел и обороны, а также главы СБУ. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Есть очевидная вещь: президент выиграл выборы с небывалым результатом, сегодня он берет ответственность, назначая своих министров. Парламент не имеет морального права сегодня не принимать отставки министров и не принимать решений по предложениям, которые делает президент", - сказал Олег Березюк, лидер "Самопомощи", в которой 25 депутатов.

По словам лидера фракции, не голосовать за отставку "абсурдно, так же абсурдно, как сегодня не проголосовали за отставку премьер-министра (Владимира Гройсмана - Прим. Ред.)".

Он отметил, что если парламент не поддержит отставку Павла Климкина, Степана Полторака и Василия Грицака, то еще больше увеличит доверие к президенту Украины.

"После сегодняшнего фарса с правительством (рассмотрение заявления об отставке премьер-министра - Прим. Ред.) очевидно было, что коалиция не отправит его в отставку. Это мелкая примитивная политическая игра, которая еще больше обесценивает парламент и, без сомнения, является обычным политическим пиаром перед выборами", - сказал Березюк.

Намерение фракции поддержать представления президента подтвердил и заместитель главы этой "Батькивщины" Сергей Соболев.

"Конечно, будет (голосовать за отставку – Прим. Ред.). (…) Сегодняшнее голосование по отставке правительства… вы же понимаете, что никто за это голосовать не будет", - сказал Соболев.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде дали старт отставке главы МИД Климкина.

Также мы сообщали, что Верховная Рада не смогла отправить Гройсмана в отставку с поста премьера, набрав лишь 97 голосов "за".