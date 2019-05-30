Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родными и близкими украинских пленных. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят. Я благодарю, что вы здесь собрались", - обратился Владимир Зеленский к участникам встречи, состоявшейся 30 мая.

Он сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой, начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонний контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения пленных.

Он подчеркнул важность сотрудничества власти, родственников пленных и представителей общественности, которые борются за их освобождение.

"Нам необходима консолидированная позиция и координация усилий всех правозащитников, представителей общественных организаций, волонтеров ради возвращения наших пленных домой", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Участники встречи также отметили важность принятия законопроекта о статусе военнопленных.

Как сообщала "Страна", в МИД потребовали освобождения захваченных у Керчи украинских моряков.

Напомним, что украинские бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", экипаж которых был взят в плен, были направлены в Мариуполь через Керченский пролив, "чтобы Киев мог показать свое лицо".