Компания Илона Маска SpaceX решила отказаться от использования первой ступени и будет перевозить людей на другой край Земли с помощью одноступенчатой ракеты Starship, передает издание Teslaratti со ссылкой на сообщение Маска в Твиттер.

Отмечается, что Маск сообщил об обновлении проекта пассажирских перелетов между городами на разрабатываемой сверхтяжелой ракете Starship and Super Heavy. Согласно новому плану, для этого будет использоваться только вторая ступень ракеты, которая будет самостоятельно взлетать и садиться без первой ступени.

По его словам, при добавлении двух или четырех двигателей Raptor вторую ступень можно использовать для суборбитальных полетов на расстояние около десяти тысяч километров. В текущей конфигурации Starship должна оснащаться шестью двигателями, из которых три оптимизированы для работы в атмосфере, а остальные три для работы в вакууме.

Как считает Маск, это должно значительно упростить концепцию и уменьшить себестоимость таких перелетов. Он отметил, что полеты будут проходить на скорости около 20 чисел Маха, но не уточнил, на каком этапе полета ракета будет развивать такую скорость.

Скриншот: Twitter/Elon Musk‏

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила в космос тяжелый Falcon 9, вывела на орбиту 60 спутников и вернула обратно ступень.

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