Средняя месячная температура в июне в Украине ожидается на уровне от 18° до 22° тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 47-87 мм, в Карпатах 90-130 мм, что в большинстве западных областей меньше нормы, на остальной территории в пределах средних многолетних значений.

По данным синоптиков, в июне в целом средняя месячная температура воздуха составляет 16-21°, в горных районах 9-15°.

Абсолютный максимум температуры - 32-39°, в горных районах 21-33°; абсолютный минимум - 0-7° тепла, в горах и в отдельных районах северных, восточных, Ровенской и Днепропетровской областях 1-3° мороза, на высокогорье Карпат - до 5° мороза.

Среднее месячное количество осадков 44-95 мм, на юге местами 33-42 мм, в Карпатах, на Прикарпатье и Хмельницкой области 96-187 мм.

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