Власти Турции по-прежнему намерены вступить в ЕС, несмотря на критику со стороны официального Брюсселя. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

"Этой реформой (сферы юстиции – Прим.Ред.) мы выражаем свою приверженность полноценному членству в ЕС, хотя блок (ЕС - Прим.Ред.) и не выполняет обещания, которые он дал нам" - сказал он, представляя стратегию развития сферы юстиции.

По его словам, реформы в сфере юстиции повысят доверие к судебной системе и будут способствовать созданию благоприятной среды для инвестиций.

В Турции заявили, судебная реформа также направлена на формирование новых подходов в обеспечении свободы слова. Так, Эрдоган заявил, что будут запрещены только "проблемные" разделы сайтов вместо введения полного запрета доступа.

29 мая в своем ежегодном отчете о расширении ЕС Еврокомиссия заявила, что Турция продолжает отдаляться от блока и серьезно отходит от соблюдения верховенства права и других прав своих граждан.

Как сообщала "Страна", вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турция должна выбрать между НАТО и Россией.