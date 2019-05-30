Конституционный Суд Украины (КСУ) включил в повестку дня на 4 июня конституционное представление 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Об этом говорится в опубликованной на сайте КСУ повестке дня заседаний.

Во вторник, 4 июня, в 10:00 Большая палата Конституционного Суда начнет рассмотрение вопроса об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Ранее "Страна" писала о том, что КСУ закрыл дело о неконституционности приватизации "Укррудпрома".

Также мы сообщали о том, что советник Зеленского Руслан Стефанчук поддержал уволенного с поста главы КСУ Шевчука.