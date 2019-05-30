В четверг, 30 мая, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился сразу на 20 копеек, до 26,93 грн/$1 с 26,73 грн/$1, который был накануне. Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,92-26,95 грн/$1, тогда как Нацбанк установил официальный курс на пятницу, 31 мая, на уровне 26,87 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 30 мая снизился до 26,84 грн/$1 с 26,6797 грн/$1.

"Основная причина снижения курса гривни в том, что в конце месяца закрываются импортные контракты - это трендовая ситуация. В следующие две недели будут погашаться валютные ОВГЗ на сумму $800 млн, и если Минфин на ближайших аукционах по госбумагам сможет привлечь сумму, необходимую для их погашения, то особых всплесков на межбанке быть не должно, а если привлечение будет меньше, то курс доллара продолжит рост в ближайшее время", прокомментировала казначей банка "Форвард" Наталья Шишацкая.

Как сообщала "Страна", финансисты анонсировали плавное подорожания доллара в Украине.

Отметим, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. Первый заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов предположил, что дефолт "положит банки".

Напомним, что к концу 2019 года американское рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение украинской гривни до 32 за доллар.