Новым пресс-секретарем президента Украины может стать киевская журналистка Юлия Мендель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил международный лоббист Илья Осадчук.

Юлия Мендель. Фото: Facebook/Iuliia Mendel

"Зеленский обещает завтра назвать имя своего пресс-секретаря. Помогу ему и назову сегодня. В США принято решение назначить Юлию Мендель. Она сегодня директор киевского бюро газеты Нью-Йорк Таймс. Президент еще не знает имя, но сейчас узнает и сообщит", - написал он.

Скриншот: Facebook/Ilya Osadchuk

Юлия Мендель родилась 3 сентября 1986 года. Она является столичной журналистка, которая печатается в американской The New York Times. В свое время (февраль-2018) она написала в издании про коррупцию в украинской армии, из-за чего ее невзлюбили "порохоботы" во главе с блогером Андреем Дзиндзей.

В тоже время она не является руководителем бюро американского издания в Киеве. Что, в общем-то, вызывает вопросы относительно достоверности и прочей информации, которую опубликовал Илья Осадчук.

При этом, судя по ее профилю в Facebook, у нее много друзей из студии "Квартал 95". До этого она также работала журналисткой на украинском телеканале "Интер".

Фото: Facebook/Iuliia Mendel

Кроме того, ранее Мендель указывалась, как координатор по связям с медиа Представительства Всемирного банка в Украине.

Отметим, что широкой публике она также стала известна после скандала с интернет-домогательствами, который случился в декабре 2016 года. Тогда Мендель опубликовала пост со скриншотом сообщения от незнакомого мужчины, Андрея Дрогобыцкого, который прокомментировал одну из ее фотографий.

Дрогобыцкий написал: "есть в тебе что-то бля*ское" и сопроводил сообщение недвусмысленным намерением. Мендель сообщение показалось мерзким, особенно на фоне образа мужчины в соцсетях. После этого она решила сделать его немного известным.

Скриншот: Facebook/Iuliia Mendel

Как сообщалось, сегодня стало известно, что президент Владимир Зеленский определился с кандидатом на должность своего пресс-секретаря. Члены конкурсной комиссии отобрали Топ-10 кандидатов и уже провели со всеми собеседования.

До этого мы писали, сколько человек прислали резюме на вакансию пресс-секретаря Зеленского.