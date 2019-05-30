В Турции 119 военнослужащих осуждены на пожизненное заключение. Такой приговор им вынес суд Анкары за участие в попытке государственного переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что среди осужденных есть военные пилоты, которые в ночь неудавшегося путча сбросили бомбы и открыли огонь по зданиям разведывательной службы, парламента и управления безопасности в столице. Эти лица получили от шести до 29 пожизненных сроков.

Экс-полковник Угур Каптан, который на вертолете доставил захваченного заговорщиками тогдашнего начальника Генштаба ВС Хулуси Акара на территорию президентского дворца, также получил 29 пожизненных или порядка 3,9 тысяч лет тюрьмы по совокупности содеянных преступлений.

Напомним, в ночь на 16 июня 2016 года группа мятежников попыталась осуществить военный переворот в Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 граждан, более две тысячи человек получили ранения. Мятеж был подавлен.

Ранее "Страна" писала о том, что после попытки переворота в Турции уже арестовано свыше 100 прокуроров и судей.

Также мы сообщали, что Турция отправила США запрос на выдачу Гюлена, подозреваемого в госперевороте.