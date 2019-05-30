Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица призвал отказаться в официальных документах от слова "миротворцы". Он заявил, что этот термин якобы "искажает сущность миссии по поддержанию мира".

Заявление Кислицы опубликовала "Европейская правда". Он заявил, что почти никто в мире не использует термин "миротворцы". Его употребляют только русские, белорусы и украинцы.

Он добавил, что в большинстве языков используется аналог английского термина "UN peacekeepers", который подразумевает не "творение", а "сохранение" и "поддержание" мира.

"Персонал по поддержанию мира ООН не "творит" мир!.. Едва ли не главной причиной развертывания операций ООН по поддержанию мира (peacekeeping operations) является достижение между сторонами конфликта мира (соглашения о мире, длительного перемирия и т.д.) еще до того, как принимается решение о приезде "голубых касок" (миротворцев - прим. ред.). Еще один вариант - приезд миссии на доконфликтной стадии, чтобы предотвратить сам вооруженный конфликт", - отметил Кислица.

Он заявил, что Украина, которая стремится привлечь на Донбасс "голубые каски" ООН, должна отказаться "от ложного термина, искажающего суть миссии".

"Сейчас я, как профильный заместитель министра иностранных дел, предлагаю в дальнейшем всем осторожнее относиться к упоминаниям о "миротворчестве". А в идеале - отказаться от этих упоминаний в официальных документах", - отметил он.

Как сообщала "Страна", Марчук предложил разработать компромиссную версию миротворческой миссии на Донбассе.

"Россия будет делать все возможное, чтобы миротворцев на Донбассе не было. Лавров сказал, что "мы не допустим, чтобы с помощью миротворческой миссии Украина взяла территорию под иностранное управление". Россия блокирует тему миротворцев, чтобы не дать приблизиться к имплементации... Но нам не надо впадать в отчаяние", - добавил он.

Отметим, что в Японии из ежегодного дипломатического доклада убрали информацию об аннексии РФ.