В Черкасском областном совете местному депутату во время его выступления с трибуны преподнесли в подарок женское нижнее белье. Инцидент оказался запечатлен на видео.

Депутат облсовета Вадим Гайович выступал с трибуны, когда к нему подошел мужчина и положил перед депутатом красные женские трусы. Мужчина добавил: "Это Вам от Бороды". Стоит отметить, что депутат Гайович отреагировал на инцидент достаточно сдержано. А вот по залу прокатились аплодисменты и смех. Также слышны были выкрики: "С днем рождения".

Причина преподнесения такого странного подарка депутату осталась за кадром.

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