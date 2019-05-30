Из киевского сквера возле памятника Магдебургскому праву неизвестные украли около сотни туй, высаженных там три года назад лично мэром столицы Владимиром Кличко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил IT-бизнесмен Александр Кардаков, который подарил городу эти растения.

По его словам, деревья были выкопаны, чтобы их не поливать, при этом куда они делись - непонятно.

"Возможно, отвезли кому-то на дачу. Только растения там уже вряд ли приживутся: летом туи никто не пересаживает. Слишком жарко. Есть предложение к Кличко-мэр заставить тех, кто украл у киевлян подаренные мною растения, купить за свой счет новые, высадить и установить полив! Кто за? Кстати, юристы советуют сделать все официально – написать заявление в полицию... Но я все еще жду чистосердечного признания...", - написал Кардаков.

Скриншот: Facebook/Александр Кардаков

Фото: Facebook/Александр Кардаков

Как пояснил предприниматель в комментарии "Стране", это откровенное мародерство, к которому якобы причастная директор КП УЗН Подольского района Ольга Манько.

"Во-первых, никто не выкапывает взрослые растения на реанимацию, все это делается на месте. В жару любые манипуляции со взрослыми растениями могут привести к гибели этих растений. Если бы госпожа Манько имела профильное образование, вместо журналистского, она бы это знала. Во-вторых, из высаженных мною 150 туй еще месяц назад прекрасно себя чувствовало 135! Агроном проверял растения в марте, и снимал видео. Сейчас та же Манько сказала моему агроному, что осталось всего 60 туй! Куда делись остальные? К кому-то на дачу?" - заявил Кардаков.

"Я требую высадки всех 135 туй в сквер, проект которого был согласован с мэром и тогдашним главой Подольской райадминистрации Валентином Мондриевским! Более того, в таком случае, пусть госпожа Манько и все причастные к этому мародерству сделают полив растений за свой счет", - отметил он.

В свою очередь глава Управления зелеными насаждениями Ольга Манько подтвердила, что туи действительно были выкопаны для реанимации.

Ранее сообщалось, что в Деснянском районе злоумышленники совершили кражу в парке. Со сквера на проспекте Маяковского, где установлен памятник Воину-освободителю, грабители вынесли сотни кустов и деревьев. Полиция возбудили уголовное производство.

Также мы писали, что в парке Сырецкий Киева неизвестные украли свежевысаженные туи, которые были посажены коммунальщиками в рамках реконструкции парка.