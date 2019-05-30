Из сквера возле туристического моста в Киеве исчезла сотня туй, посаженных лично Кличко
Из киевского сквера возле памятника Магдебургскому праву неизвестные украли около сотни туй, высаженных там три года назад лично мэром столицы Владимиром Кличко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил IT-бизнесмен Александр Кардаков, который подарил городу эти растения.
По его словам, деревья были выкопаны, чтобы их не поливать, при этом куда они делись - непонятно.
"Возможно, отвезли кому-то на дачу. Только растения там уже вряд ли приживутся: летом туи никто не пересаживает. Слишком жарко. Есть предложение к Кличко-мэр заставить тех, кто украл у киевлян подаренные мною растения, купить за свой счет новые, высадить и установить полив! Кто за? Кстати, юристы советуют сделать все официально – написать заявление в полицию... Но я все еще жду чистосердечного признания...", - написал Кардаков.
Скриншот: Facebook/Александр Кардаков
Фото: Facebook/Александр Кардаков
Как пояснил предприниматель в комментарии "Стране", это откровенное мародерство, к которому якобы причастная директор КП УЗН Подольского района Ольга Манько.
"Во-первых, никто не выкапывает взрослые растения на реанимацию, все это делается на месте. В жару любые манипуляции со взрослыми растениями могут привести к гибели этих растений. Если бы госпожа Манько имела профильное образование, вместо журналистского, она бы это знала. Во-вторых, из высаженных мною 150 туй еще месяц назад прекрасно себя чувствовало 135! Агроном проверял растения в марте, и снимал видео. Сейчас та же Манько сказала моему агроному, что осталось всего 60 туй! Куда делись остальные? К кому-то на дачу?" - заявил Кардаков.
"Я требую высадки всех 135 туй в сквер, проект которого был согласован с мэром и тогдашним главой Подольской райадминистрации Валентином Мондриевским! Более того, в таком случае, пусть госпожа Манько и все причастные к этому мародерству сделают полив растений за свой счет", - отметил он.
В свою очередь глава Управления зелеными насаждениями Ольга Манько подтвердила, что туи действительно были выкопаны для реанимации.
Ранее сообщалось, что в Деснянском районе злоумышленники совершили кражу в парке. Со сквера на проспекте Маяковского, где установлен памятник Воину-освободителю, грабители вынесли сотни кустов и деревьев. Полиция возбудили уголовное производство.
Также мы писали, что в парке Сырецкий Киева неизвестные украли свежевысаженные туи, которые были посажены коммунальщиками в рамках реконструкции парка.