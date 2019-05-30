Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввоз в Украину из РФ еще пяти книг из-за пропаганды государства-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Пропаганду государства-агрессора выявили в детских книжках, изданиях по бизнесу и развитию. Например, запрещена детская книга Евгении Поповой и Лилу Рами "Найди и покажи. Кем я стану?", "в которой отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий". В произведении Максима Дорофеева "Джедайские техники" сотрудники комитета нашли символы коммунистической эпохи.

"Подобные примеры "жизнь-подвиг" приводит в своей книге "Бизнес – это психология" и Марина Мелия. Не предоставлено также разрешение на ввоз русских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда "История бизнеса. День за днем" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка общаться с деньгами", поскольку издатель использовал в оформлении изданий символику государства-агрессора", - сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

Указанные книги - продукт московских издательств "Альпина Паблишер", ООО "Издательство "Добрая книга", ООО "Клевер-Медиа-Групп" и ООО "Манн, Иванов и Фербер". В настоящее время всего в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 211 изданий.

Напомним, в марте в Украину не пустили 10 книг с российской пропагандой.

Также мы писали, что в Украине запретили книги про PR, бизнес и эволюцию из-за "признаков российской пропаганды".