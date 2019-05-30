Две первых поездки Зеленского-президента по Украине оказались к шахтерам. Ну, почти. На этой неделе Зе побывал в Луганской области на передовой. А вчера заехал во Львовскую, где под завалами породы в шахте "Лисовая" погибли люди.

"Страна" подробно разбирала этот визит. В ходе него Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера и решил созвать СНБО. Но главное - как он это сделал.

Видео разговора Зеленского с шахтерами вызвало разноречивые отзывы. "Страна" разбиралась, что стало причиной такой реакции.

Гибель двух Михаилов

Трагедия случилась в ночь с 28 на 29 мая на шахте "Лесная" госпредприятия "Львовуголь". Произошел обвал породы на горизонте 242 метра. Двое шахтеров оказались под завалом и погибли. Тело одного погибшего подняли на поверхность.

Работы по подъему на поверхность тела второго шахтера продолжаются. Имена жертв обвала - Михаил Турко 1997 г.р. и Михаил Павлик, 1971 г.р., отец троих детей.

Как сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец, всего в шахте находится 69 горняков, из них на аварийном участке - 21 горняк. Шахта работает в штатном режиме.

Из-за гибели горняков в Червонограде Львовской области объявили траур.

Причины трагедии на шахте "Лесная", по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана, будут расследовать руководители Министерства энергетики и угольной промышленности, ГосЧС, Национальной полиции и других ведомств.

Шахта "Лесная" - одна из двух, сырье с которой можно отправлять потребителю без обработки. На большинстве галицких шахт уголь не такой качественный, как донецкий антрацит, его нужно еще дополнительно обогащать.

Общение Зеленского с шахтерами

Позже появилось видео общения президента с шахтерами, а также семьями погибших горняков.

"Говорите, какие проблемы, что мы можем сделать?", - спросил Зеленский. Ему по большей части отвечал крупный, перемазанный угольной пылью шахтер без каски.

"30 шахт в Украине, пан Владимир. Неужели нельзя на 30 шахтах порядок навести? Это же не сто с чем-то, как при Союзе. Неужели шахтер должен работать месяц и не получать зарплату? Это же шахтер, а не бомж. Такого я не помню даже в 96-м году", - возмущался горняк.

Ни в апреле, ни в мае шахтерам на "Лесной" вообще ничего не платили - при том, что шахта отгружает продукцию.

Шахтер-спикер спросил у Зеленского, кого бы он хотел видеть министром угольной промышленности. "Я бы хотел Насалика видеть", - не давая гаранту ответить, сказал горняк. Чем вызвал немалое изумление: ведь Игорь Насалик - и так действующий министр.

Видя замешательство президента, шахтер объяснил, что Насалика он хочет видеть не министром, а чтобы он приехал сюда, на аварийную шахту, и ответил на вопросы людей. Кстати, глава ведомства действительно почему-то не приехал на предприятие после трагедии.

"Министром поставьте того, кто разбирается, а не отмывает", - говорили шахтеры.

"Я сделаю все, что могу. У меня есть гражданская позиция...", - сказал Зеленский, найдя паузу. Но не договорил - шахтеры продолжили рассказывать о проблемах. "С 2015 года мы выбиваем зарплату. Таможни начали перекрывать, ездим в Киев, касками стучим".

Рассказы о бедах сыпались со всех сторон. Новый президент, которые еще несколько дней назад выступал перед айтишниками, задорно рассказывая им о "стране в смартфоне", оказался в гуще реальной страны.

"Это хуже рабства. Раб был накормлен, одет и защищен. Сейчас в роли рабовладельца государство. Но мы не можем не поесть, ни одеться, ни заплатить за коммуналку. Это издевательство!", - распалялся крупный шахтер.

"Вы подобрали мягкое слово", - поддакнул ему президент. "Ну, не при камерах", - ответил горняк. "Да можно и при камерах. Пусть слушают нас министры или еще там кто", - разрешил Зеленский.

После этого у президента неожиданно вышел спор с представителем порошенковского телеканала "Прямой". Зеленский посмотрел куда-то в толпу и спросил "Вам плохо?". Это была журналистка "Прямого канала".

"А вам не плохо?", - ответила вопросом на вопрос корреспондент.

"Мне плохо, поэтому я здесь", - сказал президент.

"А вы не злорадствуйте, вы ребенка не потеряли, а моему ребенку 22 года, и я хороню его сейчас", - вмешалась мать погибшего горняка. Не совсем понятно было, кому она это сказала. Но похоже, что президенту.

Дальше между журналистом и президентом произошла перепалка, в которых потонули слова матери.

Журналист Прямого: Мамы вас сегодня ждали весь день...



Зеленский (на повышенных тонах): Я не приехал? Или потому, что вы телеканал "Прямой", вы можете помочь? Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям. Вот давайте, Прямой канал, мы с вами пообещаем, и вместе с вами...

Ж: (Мы можем) поделиться своей журналистской зарплатой. А вы готовы поделиться своей президентской?

З: Я куплю квартиру. Что вы мне тут, интервью ведете? Вот давайте мы с вами 50 на 50 скидываемся и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас.

После этого спор утих. Однако во время итогового комментария представителям СМИ Зеленский заявил, что готов помочь с квартирой семье погибшего горняка.

"Я обещаю, если будет вопрос по поводу квартиры у одной из семей, - потому что у них даже нет своего угла, где жить - то я лично помогу в ближайшее время", - заявил президент.

Общее впечатление из беседы Зеленского с горняками - хорошо, что президент реагирует на такие события и не боится живого общения. Впрочем, это закономерно - Зе пока не отвечает за грехи своих предшественников. И министры, развалившие отрасль, назначены без участия его партии.

Но все это изменится уже после выборов. Новый Кабмин будет избран в том числе голосами "Слуги народа", и тогда Зеленскому придется отвечать за министров и губернаторов, при которых будут происходить подобные ЧП.

Но, конечно, было заметно, что в угольной теме новый президент "плавает" и никаких готовых рецептов решения проблем у него нет. Единственное, что он был готов предложить шахтерам - это свою материальную помощь и "гражданскую позицию".

А как новый глава государства будет системно разруливать кризис в тяжело больной отрасли и что он вообще думает об этой проблеме - от Зеленского на этот счет не прозвучало ни слова.

Реакция соцсетей

Интересно, что сам "Прямой" инцидент с Зеленским и журналисткой практически не освещал - на сайте канала об этом не говорится.

В то же время сторонники Порошенко в соцсетях обвинили нового президента в хамстве.

Припомнили Зеленскому и радостное фото с шаурмой, с которой президент селфился по пути к погибшим шахтерам.

"Боже мой, боже.... Оно ехало к матери, потерявшей 22-летнего сына и радостно пилило свои селфачки с шаурмой с заправок. Оно приехало, нахамило матери погибшего, устроило разборки с журналисткой и начало торговаться, как на рынке", - написала фанатка Порошенко Анна Оскомина.

Журналист Юрий Лукшиц пишет, что Зеленский уклонялся от прямых вопросов и мог бы подготовиться лучше.

"Посмотрел видео встречи президента Украины с львовскими шахтёрами.

1. Зеленский плавает в угольной теме и старается уклоняться на прямые ответы на некоторые вопросы. Смотрится, откровенно говоря, слабо. Он же прекрасно понимал, что такие вопросы будут. Можно было подготовиться тщательнее. В общем, визит для него на Львовщину оказался негативным в плане рейтинга. Хотя сам его визит с точки зрения морали заслуживает уважения.

2. В то же время я не пойму львовских шахтёров. Они набросились на президента с кучей вопросов и претензий. Да, они говорили разумные вещи, что нет жилья, нет зарплат, живётся сложно. Ну не отвечает глава государства за развитие угольной отрасли! Из президента пытаются слепить какого-то монарха, который одним росчерком пера может решить все насущные проблемы. Президент действует в рамках своих конституционных полномочий. Всё это прописано в Конституции Украины, как и разграничение полномочий между президентом и Кабинетом министров.

Вообще украинцы страдают каким-то диссонансом личности. С одной стороны, они не хотят терпеть "кровавых диктаторов", как это было с Кучмой, Януковичем и Ющенко, пытаясь постоянно урезать их полномочий. И в то же время со всеми бедами бегут к президентам. Почему не протестовать около Верховной Рады? Почему не протестовать около здания Кабмина? Почему не устраивать протесты возле Министерства экономики и Министерства энергетики? Люди, определитесь уже, чего вы хотите".

Сторонница Зеленского Лиза Богуцкая пишет, что Порошенко, к примеру, не встречался с родителями детей, погибших в лагере "Виктория".

"Владимиру Зеленскому стыдно за власть каждый раз, как он встречается с людьми. Стыдно за условия, в которых живет "сама потужна в Єропі армия". Стыдно за невыплату шахтерам зарплат. Стыдно за парламент перед народом Украины.

Порохоботам стыдно за его голубую рубашку, русский язык и шаурму.

Становится ясно, что для них атрибуты и пустые слова (українською) патологического лжеца Порошенко имеют намного бОльшее значение, чем жизнь народа.

Так могут рассуждать аморальные и патологические уроды, слепленные из того же теста, что и Порошенко.

Кстати, мне хочется услышать ответ на вопрос: где был Порошенко, когда в Одесском лагере сгорели девочки. Заживо. Он с родителями встретился?

Нет? За это молодой поросли "БЕС"ов не стыдно?"