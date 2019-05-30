В Пентагоне включили Россию в список стран, совместно с которыми запрещается проводить космические пуски. Однако, запрет начнет действовать с 1 января 2023 года. Об этом передает Интерфакс-Россия со ссылкой Федеральный реестр США.

С 2023 года в США под запретом будет использование российских средств выведения, а также осуществление коммерческих пусков спутников совместно с Россией. Новые ограничения вводятся относительно спутников и средств их выведения на орбиту для оказания услуг спутниковой связи. В этом списке также числятся Китай, КНДР, Иран, Сирия и Судан.

Вместе с этим в Пентагоне запретили контракты с иностранными государствами на проведение коммерческого спутникового обслуживания, так как они "создали бы неприемлемый риск в сфере кибербезопасности для США".

В апреле исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что из-за действий России и Китай "космос - это больше не убежище, а поле боя". Тогда же он заявил, что Вашингтон не намерен просто наблюдать, а будет действовать.

Несмотря на решение, утвержденное в Пентагоне, коммерческий пуск американского технологического спутника MEV-1 (Mission Extension Vehicle 1) на ракете "Протон-М" останется в силе. Он планируется на 2019 год.

Как сообщала "Страна", SpaceX потеряла центральную ступень после запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. По словам источников в компании, падение было связано с невозможностью работы специального робота Octograbber, который обычно удерживает приземлившиеся ступени на посадочной платформе.

Отметим, что ранее Илон Маск похвалил российскую ракету "Ангара".