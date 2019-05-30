Утром в четверг, 30 мая, в квартирах бывшего главы одесской полиции Дмитрия Головина и его заместителя Константина Гейко сотрудники Департамента Внутренней безопасности ГУНП и Генпрокуратуры начали проведение обысков. Об этом сообщили источники "Страны" в полиции Одессы.

По информации источников, причиной обысков стало уголовное производство, открытое по факту растраты в одесской полиции. Подробности уточняются.

Ранее "Страна" писала о том, что в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы проходит обыск, есть задержанные. Следственные действия ведутся на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской. Там находятся сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции и Генеральной прокуратуры.

Также сообщалось, что в Николаевском горсовете прошли обыски. Мэрия назвала это спектаклем. Уточняется, что обыски проходят с самого утра. Полиция ищет схему теплоснабжения города, которая, по информации департамента, была утверждена в Минрегионстрое и передана следователям.