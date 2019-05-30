Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил временным канцлером страны Бригитте Бирляйн, этот пост впервые заняла женщина. Об этом сообщает Reuters.

Бирляйн до назначения занимала пост председателя Конституционного суда Австрии. Она пробудет в должности до досрочных парламентских выборов в сентябре.

Бригитте Бирляйн. Фото: Daily Storm

Напомним, 17 мая немецкие издания "Spiegel" опубликовало видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Обнародование видео привело к политическому кризису в Австрии. Как сообщала "Страна", в результате скандала Хайнц-Кристиан Штрахе и Иоганн Гуденус подали в отставку. 19 мая в стране объявили проведение досрочных парламентских выборов.

Также мы сообщали, что 27 мая парламент Австрии выразил недоверие правительству канцлера Австрии Себастиана Курца. Такое произошло впервые в истории страны. После этого правительство Курца было отправлено в отставку.