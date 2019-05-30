На сайте КП "Киевтеплоэнерго" появилась карта ремонта киевских тепловых сетей. Об этом сообщается на сайте КГГА.

На карте можно увидеть, в каких микрорайонах идет или будет проходить модернизация коммуникаций. Указаны адреса, виды работ, протяженность замены сетей, количество аварий на участках за последние три года. Как рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, город понемногу отходит от практики "латания дыр".

"Этим летом мы запланировали модернизировать тепловые сети и оборудования. Выделено более 500 миллионов гривен на эти работы. Общая протяженность замены - более 130 км ", - сказал Пантелеев.

По его мнению, модернизация позволит уменьшить теплопотери и увеличить срок эксплуатации сетей. Гарантийный срок полимерных труб достигает 50 лет.

Фото: kte.kmda.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что при ликвидации жуткого порыва теплосети в центре Киева коммунальщики обнаружили массу других повреждений.

Также мы сообщали, что в Киеве ликвидировали около 200 порывов теплосети за четыре дня.