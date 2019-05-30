В Киеве произошла драка между двумя девушками. Одна из участниц конфликта схватила свою оппонентку за волосы, после чего к жестокой стычке присоединились еще две соперницы. Инцидент произошел в центре города 30 мая.

"Девочки в самом центре Киева устроили драку. Одни наблюдают, другие снимают…", – говорится в публикации.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", в Киеве мужчина открыл стрельбу по хулиганам во время прогулки с дочкой. Они начали приставать к нему, а затем завязали драку. На просьбу киевлянина прекратить противоправные действия, правонарушители не реагировали.

Напомним, что в Киеве началось массовое "минирование" ведущих университетов. На месте работают кинологи и взрывотехники. А студенты тем временем вынуждены сдавать экзамены на улице.