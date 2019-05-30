Компания Uber заявила о намерениях блокировать пассажиров, которые получили слишком низкие оценки от водителей. Об этом сообщает Business Insider.

В частности, глава департамента безопасности компании Кейт Паркер сообщила, что те пассажиры, чей рейтинг значительно опустился ниже среднего, будут ограничены в доступе к сервису. Когда они будут приближаться к кризисной отметке, им будет предложено повысить свой рейтинг. Например, соблюдать вежливость, не мусорить в автомобилях и не обращаться к водителям с просьбами превышать скорость. Кроме того, для пассажиров будет предусмотрено несколько возможностей повысить свой рейтинг в случае, если они потеряют доступ к Uber.

До того, как новые правила вступят в силу, компания планирует запустить образовательную кампанию. Таким образом и водители, и пассажиры будут понимать, что от них требуется во время использования приложения, а что недопустимо. Для распространения информации о новых правилах будут использовать рассылки в приложении и на электронную почту, а также другие каналы рекламы.

Напомним, недавно на улицы Киева вышли первые маршрутки от Uber. "Страна" писала о том, как это будет работать.

Также мы писали, что Uber и Bolt отказались от сотрудничества с владельцами "евроблях".