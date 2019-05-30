В миссии ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда заявили, что вернутся в Киев для продолжения дискуссии с правительством страны после проведения парламентских выборов и определения новым Кабмином приоритетов своей политики.

Об этом сообщил глава работавшей в Киеве с 21 по 29 мая миссии МВФ Рон ван Роден, передает УНИАН.

"Команда специалистов МВФ провела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с миссией Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом.

"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда является надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Также, как заявил глава СНБО Украины Александр Данилюк, новое украинское правительство намерено активно сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ) и другими международными организациями касательно подготовки новой программы