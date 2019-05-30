Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин подтвердил информацию, что клубу отказали от лица УАФ (бывш. ФФУ) по выдаче аттестата на сезон премьер-лиги 2019/20. Команда уже подала апелляцию. Об этом сообщает Tribuna.

"Очень обидно, что люди в федерации не сдержали свое слово. Они обещали, что дисквалификация молодежных команд никак не заденет первую команду. Людей, которые сейчас финансирует футбол, не так много. Их надо держать в партнерах, а не уничтожать", - заявил президент "Олимпика". Также он назвал новосозданную Украинскую федерацию футбола вредителем украинского футбола.

Гельзин сообщил, что знал о таком решении еще 4-5 месяцев назад. От лица команды уже подана апелляция. Ее рассмотрят днем 30 мая. "Если нам таки не выдадут аттестат, то я дам много информации – будет интересно", – сказал он.

Сообщается, что причиной дисквалификации является отсутствие у клуба молодежных команд, которые ранее были дисквалифицированы из-за договорных матчей.

УАФ приняла к рассмотрению апелляцию Олимпика по выдаче аттестата для участия в Премьер-лиге, и окончательное решение еще не принято. Вердикт по апелляции может быть озвучено через 5-6 дней.

Как сообщала "Страна", футболисты "Олимпика" заняли 9 место в УПЛ и сохранили место в высшем дивизионе чемпионата Украины по футболу.

Напомним, что "Александрия" впервые получила бронзовые медали в чемпионате Украины.