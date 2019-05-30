Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Об этом сообщил член Комитета по иностранным делам Владимир Арьев, передает УНН.

"Сегодня было заседание, и это постановление утвердили", - отметил Владимир Арьев.

По его словам, комитет рекомендует парламенту рассмотреть отставку Климкина, но когда этот вопрос может быть включен в повестку дня Рады, пока остается неизвестным.

Напомним, 30 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представление об увольнении с должностей двух министров и председателя Службы безопасности Украины.

Также мы разбирались, почему Верховная Рада отказалась увольнять Гройсмана, который 23 мая написал заявление об отставке.