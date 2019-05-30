Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан на заседание Верховной Рады 29 мая, где он отчитывался о работе ведомств за 2018 год, надел очень дорогие часы и все время пытался их спрятать. Соответствующее видео в Facebook опубликовал журналист-фотокорреспондент Богдан Бортаков.

На записи видно, как Пацкан то и дело одергивает рукав пиджака, прячет руки под стол и даже надевает часы после того как снял их, чтобы никто не заметил дорогой аксессуар.

Видео: Facebook/ Bogdan Bortakov

Напомним, Глава СБУ Грицак в 2017 году пришел отчитываться в Раду в часах за 54 тысячи.

Также мы писали о том, как Мосийчук пришел в Раду в часах за $16 658, а жена Луценко - с сумкой Dior.