Тела всех военных погибших в результате крушения вертолета ВСУ Ми-8 во время учений в Ровенской области уже найдены.

Об этом в четверг, 30 мая, в эфире телекалана 112 Украина сообщил заместитель командира 16-й отдельной авиабригады Михаил Шур. Он добавил, что погибшие военные были опытными.

"Машина была после капитального ремонта, не могу сказать год (выпуска - ред.) техники", - добавил Шур.

Трагедия с вертолетом произошла в ночь на 30 мая. Следствием рассматривается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов.

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