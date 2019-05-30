Во Франции около 60 представительниц феминистского движения Femen провели акцию протеста возле дворца Пале-Рояль напротив парижского Лувра. Об этом сообщает Europe 1.

Как заявили в Femen, акция была организована в память о примерно 60 женщинах, которые были убиты во Франции с начала года.

Прибыв на место о 11:00 утра, активистки с обнаженной грудью в течение 10 минут стояли на знаменитых колоннах Бюрена. Сначала они молчали, а потом зажгли дымовые шашки и выкрикивали: "Родине безразличны убитые женщины", "Останови феминицид!".

Фото: eurointegration.com.ua

На теле у активисток были написаны имена убитых во Франции женщин.

"Каждые два дня мы узнаем о новой жертве, а мы до сих пор не видим ожидаемых действий", - заявила украинка Инна Шевченко, глава движения Femen.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как голая активистка Femen встречала Зеленского перед участком.

Также мы сообщали, что появились фото и видео задержания участниц Femen, атаковавших кортеж Трампа в Париже.