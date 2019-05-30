Шестьдесят голых феминисток с огнем в руках атаковали парижский Лувр. Фото и видео
Во Франции около 60 представительниц феминистского движения Femen провели акцию протеста возле дворца Пале-Рояль напротив парижского Лувра. Об этом сообщает Europe 1.
Как заявили в Femen, акция была организована в память о примерно 60 женщинах, которые были убиты во Франции с начала года.
UN PANTHÉON POUR LES FEMMES !— inna shevchenko (@femeninna) 30 травня 2019 р.
« AUX FEMMES ASSASSINÉES, LA PATRIE INDIFFERENTE » #femen #NiUnaMenos #feminicides
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Прибыв на место о 11:00 утра, активистки с обнаженной грудью в течение 10 минут стояли на знаменитых колоннах Бюрена. Сначала они молчали, а потом зажгли дымовые шашки и выкрикивали: "Родине безразличны убитые женщины", "Останови феминицид!".
Фото: eurointegration.com.ua
На теле у активисток были написаны имена убитых во Франции женщин.
"Каждые два дня мы узнаем о новой жертве, а мы до сих пор не видим ожидаемых действий", - заявила украинка Инна Шевченко, глава движения Femen.
Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как голая активистка Femen встречала Зеленского перед участком.
Также мы сообщали, что появились фото и видео задержания участниц Femen, атаковавших кортеж Трампа в Париже.