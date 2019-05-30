Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к проведению переговоров с руководством Ирана. Он предположил, что Тегеран хочет прийти к соглашению с Вашингтоном по спорным вопросам.

"Если Иран хочет поговорить, то я готов", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп отметил, что, по его ощущениям, "Иран хочет заключить со мной сделку". Он подчеркнул, что хотел бы хороших отношений с Ираном.

Как сообщала "Страна", Иран предложил арабским странам подписать пакт о ненападении. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отметил, что Тегеран хочет построить сбалансированные отношения со своими соседями в Персидском заливе.

Напомним, что Иран официально объявил о приостановке ядерной сделки с Западом. По словам источника в правительстве республики, такое решение было принято Высшим советом национальной безопасности Ирана.