В Киеве сегодня, 30 мая, прошел Национальный молитвенный завтрак Украины. В этом году мероприятие собрало рекордное число участников. Оно началось молитвой за Украину "Боже великий єдиний".

Вели мероприятие нардепы Павел Унгурян и Оксана Билозир. Со вступительной речью выступил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

На завтраке присутствовали Леонид Кравчук, Юлия Тимошенко, Юрий Тимошенко, Александр Турчинов, Артур Герасимов, Павел Климкин, Арсен Аваков, Анна Гопко, Андрей Садовой, Евгений Нищук, Александр Данилюк, Игорь Жданов, Юрий Бутусов, Анна Герман, патриарх Филарет и другие известные лица. Также на молитвенном завтраке были ветераны АТО.

Пресс-секретарь Тины Кароль Павел Орлов выложил в Facebook фотографию с национального молитвенного завтрака Украины с подписью "Береги Господь мою страну". На снимке видно, в частности, Ульяну Супрун и Юлию Тимошенко.

Народный депутат Сергей Лабазюк выложил свое фото с мероприятия вместе с патриархом Филаретом. "Во время молитвенного завтрака пообщался с Почетным патриархом Украинской православной церкви Филаретом. Есть у кого черпать жизненную мудрость для построения достойного будущего", - написал политик.

Активист Дмитрий Тищенко поделился впечатлениями: "За веселым сорванцом и любимцем молодежи, Дзидзьо, стоит драматическая история ... Женщина, несмотря на сильные страдания не согласилась на аборт". Вероятно, Тищенко имеет в виду, что певец мог быть быть нежеланным ребенком.

Политик Александр Данильчук выложил фото с мероприятия.

Юрист Наталия Панчук также поделилась снимком с молитвенного завтрака.

Выложил фотографию из Украинского дома и одесский депутат Иван Бойченко.

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