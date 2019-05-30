Мэр Каменского Андрей Белоусов заявил о создании новой Всеукраинской партии "Бджола", одной из целью которой будет защита интересов каменчан. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети.

В сообщении говорится, что участие в создании политсилы приняли единомышленники, которые помогают мэру развивать город.

Андрей Белоусов пишет, что Каменское славится на всю Украину своими людьми труда.

"Я знаю и уверен в том, что город и страна возрождаются не путем политических баталий, а конкретным трудом металлурга, врача, учителя, водителя и людей многих других профессий, достижениями наших спортсменов, деятелей культуры и искусства, ежедневным трудом во всех сферах деятельности",- говорится в сообщении.

Основное задание партии - развитие Каменского. С этой целью партия будет выдвигать своих кандидатов в Верховную Раду Украины, областной и городской советы.

"Мы объединяем всех людей труда, тех активных горожан, которые заряжены на конкретные цели и результаты", - пишет мэр Каменского.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Каменском взорвали банкомат ПриватБанка в магазине и унесли деньги.

Также мы сообщали, что в Каменском стреляли в активиста, преступник скрылся, пострадали прохожие.