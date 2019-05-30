В Королевском районном суде Житомира взяли под стражу двух употребляющих алкоголь родителей, подозреваемых в пьяном убийстве пятилетней дочери. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области в четверг, 30 мая.

"41-летняя жительница Овручского района взята под стражу на 60 суток без права внесения залога. Такая же мера пресечения применена судом 30 мая и к 50-летнему отцу погибшего ребенка", – говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, в прокуратуре открыла производство по факту служебной халатности соцработников Овручской РГА и должностных лиц Словечанской ОТГ.

Ранее стало известно, что в Житомирской области родители сожгли в печи пятилетнюю дочь. Им, лишенным прав из-за алкоголизма родителям, девочку помогли вернуть из приемной семьи неизвестные активисты. Через какое-то время ребенок пропал, а в селе забили тревогу.

Фото: zt.npu.gov.ua

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