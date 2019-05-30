Верховная Рада расширила перечень знаменательных и памятных дат 2019 года, добавив к ним годовщину со дня рождения художника Ильи Репина и дату основания Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова. За соответствующее постановление № 10295 проголосовал 241 нардеп, передает "112 Украина".

В частности, в перечень знаменательных дат добавили:

185 лет со дня основания Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова (04.12.1834);

100 лет со времени основания Подольского государственного аграрно-технического университета (1919);

5 августа - 175 лет со дня рождения художника Ильи Репина (1844–1930).

"Проект постановления дополняет перечень важнейших событий в общественно-политической жизни Украины, которые в 2019 году должны отмечаться на общегосударственном уровне", - говорится в пояснительной записке.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, в декабре Верховная Рада приняла решение об утверждении списка из 135 памятных дат и юбилеев, которые будкт отмечаться на государственном уровне. Среди известных событий - 100 лет со дня провозглашения акта объединения УНР и ЗУНР, 1000 лет с начала правления князя Киевской Руси Ярослава Мудрого, 200 лет со дня премьеры пьесы Ивана Котляревского "Наталка Полтавка", 80 лет со дня провозглашения независимости Карпатской Украины и 90 лет со времени проведения первого конгресса националистов, на котором была создана Организация украинских националистов, а также на государственном уровне будут отмечать день рождения Филарета.